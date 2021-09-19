Fenerbahçe, Başakşehir maçına saatler kala TFF ve hakem Ali Şansalan'ı uyardı - Haberler Spor
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Fenerbahçe, Başakşehir maçına saatler kala TFF ve hakem Ali Şansalan'ı uyardı

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Sarı-Lacivertliler, dün akşam Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasında orta hakem olarak görev yapan Ali Şansalan'ın, İstanbul'daki Başakşehir maçına VAR hakemi olarak atanmasına isyan etti. F.Bahçe'den yapılan açıklamada, "TFF'nin, ilgili tüm birimlerinin ve hakemlerin, adil ve dikkatli maç yönetimi sergilemesi konusunda dikkatini çekmek istiyoruz" yer alan ifadeler ortalığı salladı.

Fenerbahçe, bugün Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir deplasmanında mücadele edecek. Fenerbahçe'nin oynayacağı karşılaşmada VAR hakemi olarak Ali Şansalan görev yapacak. Sarı-Lacivertli kulüp, 'Kamuoyu, Türkiye Futbol Federasyonu ve Ali Şansalan'ın dikkatine' başlığıyla bir açıklama yayınladı

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Süper Lig 2021-22 sezonu 5. haftasının Cumartesi maçları dün akşam oynanmıştır. Bu karşılaşmaların en kritiklerinden biri Fraport Tav Antalya spor ile Beşiktaş arasında oynanan maçtır.

İlgili maçta orta hakem olarak görev alan, maçta 10 km'nin (kilometre) üzerinde koşmuş olan hakem Ali Şansalan'ın, bugün yine ligin en kritik maçlardan biri olan Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçına VAR hakemi olarak atanmasını şaşkınlıkla karşıladığımızı vurgulamak istiyoruz.

Antalya'da oynanan, 19.00'da başlayıp 20.45'te sona eren maçın ardından muhtemelen gece saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde İstanbul'a seyahat etmiş bir hakemin; fiziki ve zihinsel yorgunluğu, performansını etkileyecek sayısız ciddi unsur ortada iken bunun görmezden gelinmesi, akıllarda soru işaretleri yaratmaktadır.

Şöyle ki; bir hakemin verimli bir performans göstermesi için anlık reflekslerin çok önemli olduğu, bunun da birebir istirahat ve yorgunluk durumu ile bağlantılı olduğu tüm spor camiasının malumudur.

İlgili hakemin, takımımızın geçen sezon oynadığı Konyaspor maçında verdiği, tüm kamuoyunun tepkisini çeken gol iptal kararı da kulübümüzün ve camiamızın hafızalarındadır.

Ayrıca maçımızın orta hakemi olarak görev yapacak Sayın Fırat Aydınus'un, 2019 yılında gerginlik yaşadığı kamuoyunun gündemine düşen TFF temsilcisi Cenk Altun ile Medipol Başakşehir- Fenerbahçe maçında birlikte görev alacak olması da ne yazık ki hakem performansını etkilemesi muhtemel bir diğer unsur olarak dikkatimizi çekmiştir.

Tüm bu kritik adımları ve duyduğumuz endişeyi kamuoyunun bilgisine sunuyor; Türkiye Futbol Federasyonu'nun, ilgili tüm birimlerinin ve hakemlerin, adil ve dikkatli maç yönetimi sergilenmesi konusunda, dikkatlerini çekmek istiyoruz.

Saygılarımızla,

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Fenerbahçe, Başakşehir maçına saatler kala TFF ve hakem Ali Şansalan'ı uyardı

Fenerbahçe, Başakşehir maçına saatler kala TFF ve hakem Ali Şansalan'ı uyardı

Fenerbahçe, Başakşehir maçına saatler kala TFF ve hakem Ali Şansalan'ı uyardı
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