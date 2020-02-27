Haberler » Spor » Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Spor

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

27.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:44
Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Yarı sahada yapılan çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.


Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler