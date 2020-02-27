Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

27.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:44

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Yarı sahada yapılan çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.



Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA