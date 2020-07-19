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Fenerbahçe: 2-0

STAT: Vodafone ParkHAKEMLER: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet KömürcüoğluBEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Gökhan, Roco, Vida, Caner, Elneny, Lens (Dk.68 Necip), Atiba, Boateng (Dk.59 Diaby), Boyd (Dk.

Fenerbahçe: 2-0
19.07.2020 22:56 | Son Güncelleme: 19.07.2020 23:00

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet KömürcüoğluBEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Gökhan, Roco, Vida, Caner, Elneny, Lens (Dk.68 Necip), Atiba, Boateng (Dk.59 Diaby), Boyd (Dk.85 Güven), Burak YılmazFENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali, Tolga Ciğerci (Dk.89 Ömer Faruk Beyaz), Ozan (Dk.71 Jailson), Emre (Dk.67 Rodrigues), Deniz Türüç, Ferdi, Vedat MuriçGOLLER: Dk.63 Vida, Dk.70 Gökhan (Beşiktaş)KIRMIZI KART: Dk. 25 Vedat Muriç (Fenerbahçe)SARI KARTLAR: Falette, Deniz, Tolga, Jailson (Fenerbahçe) - Lens, Gökhan, Caner (Beşiktaş)Süper Lig'in 33'üncü haftasındaki yılın son derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi  8'inci dakikada Hutchinson'ın kaybettiği topla buluşan Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından şutunda kaleci Ersin Destanoğlu'ndan seken topu savunma kornere gönderdi.18'inci dakikada Caner'in soldan kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.19'uncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vedat Muriç'in vuruşunda Ersin topun kaleye gitmesine engel oldu. Dönen topla buluşan Emre Belözoğlu'nun sol çaprazdan gelişine vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.25'inci dakikada Vedat Muriç'in Vida'ya yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Halil Umut Meler, sarı-lacivertli oyuncuya sarı kart gösterdi. VAR uyarısı ile pozisyonu izleyen mücadelenin hakemi, sarı kartı iptal ederek Vedat Muriç'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.33'üncü dakikada soldan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Emre Belözoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak auta gitti.35'inci dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası dışında topu önünde bulan Boyd'un vuruşunda kaleci Altay, golü önledi.39'uncu dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Hasan Ali'nin vuruşunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.63'üncü dakikada Beşiktaş maçta üstünlüğü yakaladı. Diaby'nin sağ kanattan ceza sahası içine ortasında topu Boyd kafasıyla Vida'nın önüne gönderdi. Altı pas önünde düzgün bir vuruş yapan Vida, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-0.70'inci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Kazanılan köşe vuruşunda Caner'in ön direğe ortaladığı topa kafa vuruşu yapan Gökhan Gönül, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.77'nci dakikada rakiplerinden sıyrılarak Beşiktaş ceza sahasına ilerleyen Rodrigues'in ceza sahasına yakın mesafeden vuruşunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.Karşılaşmada 2-0 Beşiktaş üstünlüğü ile son buldu.VEDAT MURİÇ VE TOLGA CİĞERCİ CEZALI DURUMA DÜŞTÜFenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı yılın son derbisinde Vedat Muriç kırmızı kart gördü.Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk oldu. Karşılaşmanın 23'üncü dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Vedat Muriç, Vida'ya arkadan sert müdahalede bulundu. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Vedat'ı sarı kart ile cezalandırdı. VAR'da görevli Ali Palabıyık'ın uyarısı ile pozisyonu inceleyen Halil Umut Meler, Vedat'ın sarı kartını iptal ederek kırmızı kart ile cezalandırdı.Vedat Muriç, Süper Lig'in 2019-20 sezonunun son haftasında evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.Öte yandan Diaby'i formasından çeken Tolga Ciğerci, hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Ceza sınırında bulunan Tolga Ciğerci de Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.

Kaynak: DHA

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