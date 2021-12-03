Fehmi-Zeki Denizli İlkokulu-Ortaokulu'nun Açılışı Gerçekleştirildi

ÇORLU, TEKİRDAĞ (Habermetre) - Hayırsever Fehmi Denizli tarafından yaptırılan 24 derslikli Fehmi-Zeki Denizli İlkokulu-Ortaokulu'nun açılışı Vali Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Murat Duru, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Çerkezköy Osb Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Hayırsever Fehmi Denizli ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Resmi Açılış Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımız'ın okunmasının ardından başladı.

Ardından hayırsever Fehmi Denizli bir konuşma yaptı. Fehmi Denizli konuşmasında şunları söyledi; "Ben 1939 yılında Emirdağ'da doğdum. İlkokulu Emirdağ'da, ortaokul ve liseyi Eskişehir'de, üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okudum. Almanya'ya staja gittim. Askerlik için tekrar geldik. Ama o zaman Almanya'ya büyük bir göç var. Büyük imkanlar var orada. Ama ben dedim ki bu memlekette kalıp hizmet edeceğim. Allah'a bin şükür ki iyi hizmetler yaptığıma inanıyorum. Bugün 300 kişinin çalıştığı, hammadde üreten, dünyada 84 devlete ihracat yaptığı bir şirketiz ve bundan da gurur duyuyoruz. Bu yaşa gelmeme rağmen hala daha aynı hırsla ve heyecanla çalışıyoruz. Bütün personelimiz de aynı şekilde çalışıyor. Tabii dünyada en önemli şey ilim ve bilimdir. Bir söz vardır biliyorsunuz, balık vermeyi değil de balık tutmayı öğretin. Tabii atasözünde dediği gibi bu memlekette ilim ve bilim olduğu zaman zengindir. Parayla falan zengin değildir. Bugün dünyada görüyorsunuz bazı devletler çok paraları olmalarına rağmen bilgi ve ilmi kuvvetli olan devletlerin kontrolü altındadır. " dedi.

Sonrasında konuşan Vali Aziz Yıldırım, ; "İlk defa buraya inşaat halindeyken gelmiştik. Dolaşmıştık, seneye açacağız dediler, sağ olsunlar açtılar. Tabii Fehmi abiye bir şekilde yol açan ricacı olan önceki kaymakamımız Atilla Selami Abban'ı da anmadan geçmek istemiyorum. Onlarla birlikte başladılar eksik olmasınlar şimdiki kaymakamımız Murat Bey zamanında da bu güzel okulu öğrencilerimize açıyoruz inşallah.

Toplumsal barışın, refahın, gelişmişliğin kaynağı eğitimdir. Vatandaşlarına iyi eğitim veren ülkeler, huzurlu ve müreffeh olurlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. " diyerek eğitimin önemini güzel bir şekilde ifade etmiştir.

Ülkelerin gelişmişliği eğitim seviyeleri ile paralellik gösterir. Bir ulusun kalkınması ve gelişmesi ancak nitelikli bir eğitimle mümkün olabilir. Bilgili, donanımlı, iyi yetişmiş nesiller, ülkelerin en önemli cevherleridir. Ülkemizi, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak olanlar, iyi eğitimli, kendisini iyi yetiştirmiş gençlerimizdir.

İnsanlar; eğitim yolu ile sadece bilgi ve birikimlerini değil aynı zamanda milli, manevi ve evrensel değerlerini de gelecek nesillere aktarırlar. Bizi biz yapan değerlerimizi, çocuklarımıza eğitimle aktarırız. İyi bir insan olmak, iyi bir vatandaş olmak, çevresine ve insanlığa faydalı bireyler olmak ancak ve ancak eğitim yolu ile mümkündür.

Yardımseverlik, Türk kültürünün önemli yapıtaşlarından biridir. İnsanların istifade etmesi için camii, okul, medrese, çeşme yaptırmak Türk kültüründe bir gelenek olmuştur. Bu geleneği sürdüren hayırseverlerin olduğunu görmek mutluluk vericidir. Rabbim sadaka-i cariyenizi kabul etsin.

Değerli hayırseverimiz; Yaptığınız hayırla toplumumuzda iyiliklerin, güzelliklerin artmasına vesile oluyorsunuz. Yaptığınız iyiliğin başka hayırseverleri de teşvik edeceğini ümit ediyorum.

Sevgili öğrencilerimizden okulda ve okul dışında maske, sosyal mesafe, el hijyeni konularına azami ölçüde özen göstermelerini bekliyoruz. Koronavirüsü tamamen yenmemiz için aşı olmanın yanında bu tedbirlere uymaya devam etmemiz gerekiyor. Unutmayın, aldığımız tüm tedbirler sizin sağlığınız içindir.

Bu vesileyle, öğrencilerimizin daha nitelikli, daha iyi imkanlarda, daha iyi bir eğitim görmesi için bu hayrı yapan Fehmi Zeki Denizli beyefendiye teşekkür ediyorum. Resmi açılışını yaptığımız bu okulda vatana, millete, insanlığa hayırlı evlatlar yetişmesini temenni ediyor, okulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. " dedi.

Konuşmaların ardından Vali Aziz Yıldırım, hayırsever Fehmi Denizli'ye plaket takdim etti.

Sonrasında Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibi bir gösteri sundu.

Ardından Vali Yıldırım, protokol üyeleri ve hayırseverler düşüncelerini ifade ettiler ve yaptığı hayır dolayısıyla Hayırsever Fehmi Denizli'ye teşekkür ettiler. Bu hayrın yeni hayırlara vesile olmasını dilediler. Sonrasında kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.

Vali Yıldırım ve beraberindekiler tarafından okulun gezilmesi ile program sona erdi.

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