Fedakar baba iki kızına hem annelik hem de babalık yapıyor
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Fedakar baba iki kızına hem annelik hem de babalık yapıyor

Fedakar baba iki kızına hem annelik hem de babalık yapıyor Amasya'da 68 yaşındaki bir baba, biri engelli iki kızına hem annelik hem de babalık yapıyor.

21.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:35

Fedakar baba iki kızına hem annelik hem de babalık yapıyor

AMASYA - Amasya'da 68 yaşındaki bir baba, biri engelli iki kızına hem annelik hem de babalık yapıyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Ali Candan, 35 yıllık eşinin 10 yıl önce evi terk etmesi üzerine kızı Selin Candan ve doğuştan zihinsel engelli kızı 38 yaşındaki Sevnur Candan'a özenle bakıyor.

"Onlar benim camının bir parçası"

Kızının tüm ihtiyacını ilgi ve şefkatle giderdiğini belirten fedakar baba Ali Candan, "Eşim evi terk edince iki kızımla beraber kaldık. Zihinsel engelli kızım şu anda 38 yaşında, 10 yıldır hayatın zorlukları karşısında birlikte mücadele ediyoruz. Onlar benim canımın bir parçası. Rabb'ime her zaman şükrediyorum. Ne ben onlarsız yapabilirim ne de onlar bensiz yapabilir" dedi.

Devletin kendilerine her zaman sahip çıktığını ifade eden fedakar baba Ali Candan, "Hayatımı çocuklarıma adadım. Onlar benim canım, her şeyim. Komşularım her zaman destek oldu. Onlara bakmanın hiç bir zorluğu yok, devletimiz her zaman yanımızda oldu. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Son yaşanan sel felaketinden sonra evinin hasar gördüğünü söyleyen 68 yaşındaki Ali Candan, devletten evinin bakımı ve tadilatı için ise ayrıca yardım istedi.

"Ali Amca örnek bir baba"

Ali Candan'ı ufak yaştan beri tanıdığını ifade eden Saraydüzü Mahallesi Muhtarı Recep Temiz, "Ali amcam engelli kızının en güzel şekilde hizmetini yapar. Baba olarak örnek bir babadır. Ali amcayı takdir ediyor ve mahalleli olarak her zaman yanında ve destekçiyiz" diye konuştu.

Fedakar baba iki kızına hem annelik hem de babalık yapıyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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