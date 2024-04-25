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Motorine indirim mi geldi? SON DAKİKA! Güncel motorin fiyatları!

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor. Bu gece itibarıyla motorine 1 lira 16 kuruş indirim geldi. Motorine indirim var mı, ne kadar indirim geldi merak ediliyordu. Motorinin litresi ne kadar, kaç TL oldu sorusu araştırılıyordu. İşte güncel indirimli motorin fiyatı...

Motorine indirim var mı? Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor. Bu gece itibarıyla motorine 1 lira 16 kuruş indirim geldi. Motorine indirim var mı, ne kadar indirim geldi merak ediliyordu. Motorinin litresi ne kadar, kaç TL oldu sorusu araştırılıyordu. İşte güncel indirimli motorin fiyatı haberimizde!

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece itibarıyla motorine 1 lira 16 kuruş indirim geldi. Böylece İstanbul'da motorin fiyatı 41 lira, Ankara'da 41 lira 89 kuruş, İzmir'de ise 42 lira 13 kuruş oldu.

Motorine indirim mi geldi? SON DAKİKA! Güncel motorin fiyatları!

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR OLDU?

Fiyat düşüşüyle birlikte İstanbul'da motorin fiyatı 41 lira oldu. Ankara'da 41 lira 89 kuruşa, İzmir'de ise 42 lira 13 kuruşa geriledi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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