Ultimate Edition sahipleri, standart sürümün çıkışından yedi gün önce erken erişim hakkına sahip olacaklar. Oyun, Türkçe spiker ve dublaj desteği ile geliyor ve bu özellik Türkiye pazarına verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Oyun, önceki sürümlere göre daha rafine bir oynanış sunuyor. Standart sürümün satış fiyatı 2.899 TL olarak belirlendi. FC 26 ne zaman çıkacak?

EA SPORTS FC 26 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

EA Sports'un FIFA serisinin devamı niteliğindeki yeni oyunu EA Sports FC 26, oyunseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Resmi çıkış tarihi 26 Eylül 2025 olarak duyurulan yapım, birçok platformda eş zamanlı olarak piyasaya sürülecek. Oyunun çıkışı, futbol oyunu tutkunları için yılın en önemli gelişmelerinden biri olarak görülüyor.

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Switch 2 ve PC platformlarında oynanabilir olacak FC 26, hem grafik hem de oynanış açısından önemli yenilikler içeriyor.

ULTIMATE EDITION İLE ERKEN ERİŞİM

EA Sports, bu yıl da Ultimate Edition sahiplerine özel erken erişim imkânı sunuyor. Standart sürümün çıkışından tam yedi gün önce, yani 19 Eylül 2025 tarihinde oyuncular oyuna giriş yapabilecek. Bu sayede Ultimate Edition sahipleri, oyunun tüm modlarına önceden erişip avantaj elde edebilecek.

Erken erişim sadece dijital sürümlerde geçerli olacak ve Ultimate Team, Kariyer Modu gibi ana oyun modlarını kapsayacak. Bu özellik özellikle rekabetçi oyuncuların dikkatini çekiyor.

FC 26'DA TÜRKÇE SPİKER SÜRPRİZİ

EA Sports FC 26, Türk oyunseverler için büyük bir sürprizle geliyor: Türkçe spiker ve dublaj desteği! Bu özellik, Türkçe dil desteğine sahip ilk EA Sports futbol oyunu olma unvanını kazandırıyor. Stadyum atmosferi, oyuncu yorumları ve maç içi anlatımlar artık tamamen Türkçe olacak.

Bu yenilik, Türkiye pazarına verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendirilirken, yerli oyuncuların oyuna olan bağlılığını daha da artırması bekleniyor.

GÜNCELLENEN OYNANIŞ MEKANİKLERİ

EA Sports FC 26, önceki oyunlara göre daha rafine bir oynanış sunuyor. Oyuna eklenen yeni özellikler arasında şunlar öne çıkıyor:

Çift Oynanış Modu: Authentic (gerçekçi) ve Competitive (rekabetçi) olmak üzere iki farklı oynanış stili sunuluyor. Offline oyuncular için daha simülasyon temelli bir deneyim, online oyuncular için ise daha hızlı bir tempo sağlanıyor.

Geliştirilmiş Pas ve Dribbling Sistemi: Pasların doğruluğu artırıldı, top kontrolü ve yön değişimleri daha akıcı hale getirildi.

Hızlı Maç Geçişleri: Uzun sinematikler kaldırıldı, maç öncesi ve sonrası geçişler hızlandırıldı.

Görsel Geliştirmeler: Işıklandırma efektleri, seyirci animasyonları ve saha detayları üzerinde büyük iyileştirmeler yapıldı.

KAPAK YILDIZLARI VE YILDIZ TRANSFERLER

FC 26'nın kapak yıldızları futbol dünyasının yükselen genç yeteneklerinden oluşuyor. Standart sürüm kapağında Jude Bellingham ve Jamal Musiala yer alırken, Ultimate Edition kapağında Zlatan Ibrahimovic dikkat çekiyor. Zlatan'ın dönüşü, oyunun tanıtım sürecinde büyük yankı uyandırdı.

Ayrıca Ultimate Team modunda birçok yeni efsane oyuncu ve özel kart sistemleri oyunculara sunulacak. Kulüp bazlı temalı sezonlar ve dinamik içerikler, oyunun sürekli güncel kalmasını sağlayacak.

ÖN SİPARİŞ DÖNEMİ VE BONUSLAR

FC 26 için ön sipariş süreci 16 Temmuz 2025 itibarıyla başladı. Ultimate Edition ön siparişi veren oyuncular, çeşitli bonuslara sahip olacak. Bunlar arasında:

Özel Ultimate Team oyuncuları

7 günlük erken erişim

FC puanları (oyun içi para birimi)

Oyuncu gelişim sistemi için ekstra haklar

Kariyer modu avantajları yer alıyor.

Bu bonuslar yalnızca ön sipariş dönemi içinde geçerli olacak.

TÜRKİYE'DE SATIŞ FİYATI

Oyunun Türkiye fiyatı da belli oldu. Standart sürümün satış fiyatı yaklaşık olarak 2.899 TL seviyesinde. Ultimate Edition ise daha yüksek bir fiyatla sunuluyor. Ancak oyuncuların ön sipariş sürecinde alacakları içerikler bu farkı büyük ölçüde dengeliyor.

Dijital platformlarda zaman zaman yapılan kampanyalar ve indirimlerle birlikte fiyatlar değişiklik gösterebilir. Ayrıca EA Play üyeleri, oyun çıkmadan önce sınırlı süreli deneme erişimine de sahip olacaklar.