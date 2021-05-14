Fatih Terim'in belgeselini çekecek Netflix'e, üyelik iptali için başvuru yağıyor
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Fatih Terim'in belgeselini çekecek Netflix'e, üyelik iptali için başvuru yağıyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Netflix, "Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz Fatih Terim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix'te" ifadeleriyle Terim'in belgeselinin yayınlanacağını duyurdu. Terim de, "Işıkları kameraları hazırlayın" yanıtı verdi. Bunun ardından Netflix'in zamanlamamasına tepki gösterildi. Galatasaray'ın ezeli rakiplerinin taraftarları, tepkilerini ve üyeliklerini iptal ettiklerini sosyal medyadan paylaştı.

Netflix'in Fatih Terim belgeseli yapacağı haberi ortalığı salladı. Bu gelişmeye Galatasaray'ın ezeli rakipleri tepki gösterdi, üyelik iptalleri başladı.

İşte o tepkiler

Fatih Terim'in belgeselini çekecek Netflix'e, üyelik iptali için başvuru yağıyor
Fatih Terim'in belgeselini çekecek Netflix'e, üyelik iptali için başvuru yağıyor
Fatih Terim'in belgeselini çekecek Netflix'e, üyelik iptali için başvuru yağıyor
Fatih Terim'in belgeselini çekecek Netflix'e, üyelik iptali için başvuru yağıyor
Fatih Terim'in belgeselini çekecek Netflix'e, üyelik iptali için başvuru yağıyor
Fatih Terim'in belgeselini çekecek Netflix'e, üyelik iptali için başvuru yağıyor
Fatih Terim'in belgeselini çekecek Netflix'e, üyelik iptali için başvuru yağıyor
Fatih Terim'in belgeselini çekecek Netflix'e, üyelik iptali için başvuru yağıyor
Fatih Terim'in belgeselini çekecek Netflix'e, üyelik iptali için başvuru yağıyor
Fatih Terim'in belgeselini çekecek Netflix'e, üyelik iptali için başvuru yağıyor
Fatih Terim'in belgeselini çekecek Netflix'e, üyelik iptali için başvuru yağıyor
Fatih Terim'in belgeselini çekecek Netflix'e, üyelik iptali için başvuru yağıyor
Fatih Terim'in belgeselini çekecek Netflix'e, üyelik iptali için başvuru yağıyor
Fatih Terim'in belgeselini çekecek Netflix'e, üyelik iptali için başvuru yağıyor
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