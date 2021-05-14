Fatih Terim'in belgeselini çekecek Netflix'e, üyelik iptali için başvuru yağıyor

Netflix, "Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz Fatih Terim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix'te" ifadeleriyle Terim'in belgeselinin yayınlanacağını duyurdu. Terim de, "Işıkları kameraları hazırlayın" yanıtı verdi. Bunun ardından Netflix'in zamanlamamasına tepki gösterildi. Galatasaray'ın ezeli rakiplerinin taraftarları, tepkilerini ve üyeliklerini iptal ettiklerini sosyal medyadan paylaştı.