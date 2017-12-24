Fatih Terim Galibiyet ile Başladı





STAT: Türk Telekom



HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Samet Çiçek



GALATASARAY: Muslera, Denayer, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando (Dk. 90 Sinan Gümüş), N'diaye, Feghouli, Belhanda (Dk. 77 Selçuk), Rodrigues (Dk. 41 Yasin Öztekin), Gomis



GÖZTEPE: Beto, Tanju (Dk. 66 Leo), Peybernes, Kosanovic, Sabri, Rotman (Dk. 57 Scarione), Selçuk, Halil, Castro, Gouffran (Dk. 83 Ghilas), Jahovic



GOLLER: Dk. 19 Rodrigues, Dk. 53 Yasin, Dk. 70 Maicon (Galatasaray) - Dk. 9 (P) Jahovic (Göztepe)



SARI KARTLAR: Muslera, Maicon, Fernando, Koray (Galatasaray) - Rotman, Castro (Göztepe)



Süper Lig 17'nci hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.



Sarı-Kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 19'da Rodrigues, 53'te Yasin ve 70'te Maicon kaydederken, Göztepe'nin tek golünü ise 9'uncu dakikada penaltıdan Jahovic kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 35'e yükselterek ilk yarıyı 2'nci sırada tamamlarken, Göztepe ise 30 puanla 6'ncı sırada kaldı.



8'inci dakikada Göztepe penaltı kazandı. Maicon'un ceza sahasına giren Andre Castro'ya yaptığı müdahalenin ardından, hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.



9'uncu dakikada topun başına geçen Jahovic, Muslera ile topu farklı yönlere gönderdi: 0-1.



11'inci dakikada Fernando'nun kaptığı top sonrası Gomis ceza sahasında meşin yuvarlakla buluştu. Fransız golcünün vuruşunu Beto kurtardı.



19'uncu dakikada Garry Rodrigues ile Bafetimbi Gomis paslaşarak ceza sahasına girdi. Rodrigues'in yaptığı plase vuruş filelerle buluştu: 1-1.



24'üncü dakikada N'diaye'nin pasında sol kanatta topla buluşan Rodrigues vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.



27'nci dakikada hızlı gelen Galatasaray'da, Rodrigues'in pasında Gomis vuruşunu yaptı, Beto kurtardı.



41'inci dakikada Garry Rodrigues sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Rodrigues'in yerine Yasin oyuna dahil oldu.



İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



49'uncu dakikada Yasin, Belhanda'nın pasıyla ceza sahasına girdi. Yasin'in açtığı ortaya kafa vuran Gomis, topu auta gönderdi.



51'inci dakikada N'diaye'nin uzaktan yaptığı vuruş Beto'da kaldı.



52'nci dakikada Belhanda'nın ara pasında Feghouli topla buluştu. Yıldız oyuncunun içeri çevirdiği topta Gomis vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak auta gitti.



53'üncü dakikada N'diaye'nin attığı ara pasta Feghouli topla buluştu. Cezayirli oyuncunun içeri çevirdiği topa Yasin kafayı vurdu, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.



56'ncı dakikada Linnes'in içeri çevirdiği topta Gomis meşin yuvarlağı indirdi, Yasin'in vuruşu az farkla auta gitti.



70'inci dakikada Maicon, Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşu kullandı ve ağları sarstı: 3-1.



75'inci dakikada Fernando'nun pasında Feghouli topla buluştu. Yıldız oyuncunun içeri çevirdiği topta savunmadan seken topu Beto çıkarttı.



77'inci dakikada Göztepe tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelen ortada ceza sahası içerisinde bomboş olan Scarione, topu ıskaladı ve meşin yuvarlak auta gitti.



Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Galatasaray sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.



MAICON CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Galatasaray'ın stoperlerinden Maicon, mücadelenin 34'üncü dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Brezilyalı stoper, takımının ligin 18'inci haftasında oynayacağı Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek. Göztepe'de ise sarı kart gören Rotman, takımını Fenerbahçe maçında yalnız bırakacak.



KORAY, YEDEK KULÜBESİNDE SARI KART GÖRDÜ



59'uncu dakikada gerçekleşen bir pozisyonda Yasin Öztekin yerde kaldı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu 'devam' dedi. Bu pozisyonun ardından Galatasaray yedek kulübesinde bulunan Koray Günter, hakeme tepki göstererek topa vurdu. Yaşanan bu olayın ardından maçın hakemi Uğurlu, Koray'ı sarı kartla cezalandırdı.



- İstanbul