Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

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Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Alboyacılar Sokak'ta, metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 4 katlı binanın en üst katı ve çatı kısmını sardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar