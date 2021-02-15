Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
15.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:16
Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Aksaray Alboyacılar Sokak'ta, metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 4 katlı binanın en üst katı ve çatı kısmını sardı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar