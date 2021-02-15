Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
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Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

15.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:16

Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Alboyacılar Sokak'ta, metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 4 katlı binanın en üst katı ve çatı kısmını sardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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