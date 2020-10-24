Fatih Karagümrük, lider Alanyaspor'un konuğu olacak
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Fatih Karagümrük, lider Alanyaspor'un konuğu olacak

24.10.2020 09:33 | Son Güncelleme: 24.10.2020 09:36
Fatih Karagümrük, lider Alanyaspor'un konuğu olacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 6. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'un konuğu olacak.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 6. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'un konuğu olacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, geride kalan bölümde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip, haftaya 8 puan ve averaj farkıyla 3. sırada girdi.

Fatih Karagümrük, ligde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir'i mağlup etti. Gaziantep FK ve Kasımpaşa ile berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe'ye yenildi.

Lider Aytemiz Alanyaspor ise 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda hanesine 13 puan yazdırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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