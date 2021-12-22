Faslı kadın hakları örgütünden, "İsrail'in Filistinli kadın tutuklulara yönelik ihlallerine" tepki

Fas'taki Siyasi Tutuklamalara Karşı Kadınlar Hareketi, İsrail'in Filistinli kadın tutuklulara yönelik ihlallerine tepki gösterdi.

Hareket yaptığı yazılı açıklamayla, İsrail hapishanelerinde ihlallere maruz kalan tüm Filistinli kadın tutuklularla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Açıklamada, İsrail'in Filistinli kadın tutuklulara yönelik "vahşi saldırılarının" ve onlara "hücre cezası vermesinin" kınandığı kaydedildi.

Filistinli gruplardan İsrail'in Damon ve Nefha hapishanelerindeki Filistinli kadın tutuklulara uygulanan şiddete cevap vermesi istenilen açıklamada, İsrail'e de Filistinli kadın tutukluları derhal serbest bırakması çağrısında bulunuldu.

Filistin Esirler Cemiyetinden dün yapılan açıklamada, İsrail Damon Hapishane idaresi, günlerdir Filistinli kadın tutuklulara şiddet uygulamakla suçlanmıştı.

Kadınların darbedildiği, yerlerde sürüklendiği, bazılarının başörtülerinin çekildiği, bazılarının yaralandığı ve birinin de bilincini kaybettiğine değinilen açıklamada, Şuruk Deviyyat, Merah Bakir ve Muna Kadan'ın da hücre hapsine alındığı ifade edilmişti.

AA / Khalid Mejdoup - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet