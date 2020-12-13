Fas'taki STK'lar İsrail'le normalleşmenin protesto edileceği geniş katılımlı gösteriye hazırlanıyor
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Fas'taki STK'lar İsrail'le normalleşmenin protesto edileceği geniş katılımlı gösteriye hazırlanıyor

13.12.2020 17:23 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:27
Fas'taki STK'lar İsrail'le normalleşmenin protesto edileceği geniş katılımlı gösteriye hazırlanıyor

Fas'ta 6 sivil toplum kuruluşu (STK), İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi kararına tepki olarak yarın başkent Rabat'taki Meclis binası önünde gösteri düzenleyeceklerini duyurdu.

Fas'ta 6 sivil toplum kuruluşu (STK), İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi kararına tepki olarak yarın başkent Rabat'taki Meclis binası önünde gösteri düzenleyeceklerini duyurdu.

Halklarla Dayanışma İçin Fas Demokratik Ağı, Fas İnsan Hakları Komisyonları Koalisyonu, Fas Ulusal Meseleleri Destekleme Derneği, Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketi, İsrail'in Akademik ve Kültürel Boykotu İçin Fas Kampanyası ve Kazablanka'daki Filistin Halkıyla Dayanışma Komitesi tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Rabat yönetiminin aldığı normalleşme kararı "tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirildi.

Mağrib, Arap ve Afrika rejimlerinin, İsrail'in uluslararası yaptırıma tabi tutulması ve tecrit edilmesi gerektiği bir dönemde Siyonist düşmana bedava hizmet sunduğu belirtilen açıklamada, Fas yönetiminin kararına tepki olarak yarın Meclis binası önünde gösteri düzenleneceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık'ta Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuş, Fas Kralı 6. Muhammed de aynı gün İsrail'le ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını bildirmişti.

Fas, bu kararla, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından İsrail'le son birkaç ay içinde diplomatik ilişki kuran dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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