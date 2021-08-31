Fas 12-17 yaş aralığındaki öğrencilere Kovid-19 aşısı uygulamaya başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fas 12-17 yaş aralığındaki öğrencilere Kovid-19 aşısı uygulamaya başladı

Fas 12-17 yaş aralığındaki öğrencilere Kovid-19 aşısı uygulamaya başladı
Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

Fas'ta 12-17 yaş grubu 3 milyondan fazla öğrenciye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanmaya başlandı.

Fas'ta 12-17 yaş grubu 3 milyondan fazla öğrenciye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanmaya başlandı.

Fas Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, devlet, özel ve yabancı okullarda eğitim gören 12-17 yaş aralığındaki 3 milyondan fazla öğrenciye Kovid-19 aşılama sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Öğrencilerin aşılanması için 419 aşılama merkezinin faaliyet göstereceği kaydedilen açıklamada, uygulamanın "ebeveyn izni" şartıyla yapılacağı belirtildi.

Fas Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 36 milyon nüfuslu ülkede bu güne kadar 18 milyondan fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Fas'ta açıklanan son verilere göre, 856 bin 49 kişinin testi pozitif çıktı. 12 bin 540 kişi yaşamını yitirdi. Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı ise 787 bin 794'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hamid Karzai Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Demet Şener Demet Akalın Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Muslera Burak Elmas Ünal Karaman Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fas 12-17 yaş aralığındaki öğrencilere Kovid-19 aşısı uygulamaya başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 19:40:28. #1.14#

title