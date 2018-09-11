Farklılıkların Uyumunu Öğrenmek İçin Doğada Eğitim Aldılar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesince hazırlanan, TÜBİTAK, Samsun İl Mili Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğünce desteklenen "Doğada Farklılıklarımızı Kucaklıyoruz" projesi kapsamında Samsunlu ve sığınmacı ilkokul öğrencilerine doğada eğitim verildi.

Proje kapsamında, devlet okullarında öğrenim gören 12 geçici sığınmacı ve 12 Samsunlu öğrenciye, 19 Mayıs ilçesindeki Sarıgazel Tabiat Parkı'nda, doğadaki çeşitlilik, farklılıklar arasındaki uyum anlatılarak sanat etkinlikleri yaptırıldı, doğadaki sesler dinletildi, doğal malzemelerle müzik yaptırıldı, psikolojik içerikli eğitimler verildi.

OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Yücel Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin sığınmacı ile Samsunlu öğrencilerin gelişimi ve aralarındaki farklılıkların giderilmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Öksüz, projenin amacının doğayı ve sanatı referans alan bir bakış açısıyla 9-10 yaş grubundaki ilkokul 4. sınıf öğrencilerinde farklılıkların değerine ilişkin farkındalık yaratmak olduğunu anlattı. Öksüz, şu değerlendirmede bulundu:

"Çocukların farklılıklara ilişkin ön yargıları yaşamlarının erken dönemlerinde oluşuyor. Bu etkiler ilerleyen yıllarda kişinin kurduğu sosyal ilişkilerde son derece önemli izler bırakıyor. Bu nedenle erken dönemlerde kazandırılacak olumlu bir farkındalığın, öğrencilerin farklılıklara karşı olumlu tutumlarını, sosyal uyumlarını artırıcı bir etkisinin olacağını düşünerek yola çıktık. Bu kapsamda, savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalmış ve bizim ülke olarak, millet olarak kucak açtığımız insanların çocuklarının mağduriyetlerini gidermek, farklılıklarını ortadan kaldırmak istiyoruz."

Projeye katılan öğrenciler de verilen eğitimlerin kendileri için eğlenceli geçtiğini ve mutlu olduklarını dile getirdi.