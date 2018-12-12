Facebook Binaları Bomba Tehdidi Nedeniyle Tahliye Edildi

Facebook'un ABD'nin California eyaletinde bulunan ana kampüsündeki birden fazla binanın bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldığı açıklandı.

Şirketin sözcüsü, Menlo Park kampüsündeki olayı doğruladı.

Sözcü Salı günü Reuters'a yaptığı yazılı açıklamada, herkesin güvende olduğunu ve olayın incelendiğini kaydetti.

Menlo Park Polis Merkezi de, kampüsteki bir binanın tahliye edildiğini ve bomba imha ekiplerinin olay yerinde incelemeler yürüttüğünü açıkladı.

Ayrıntılar birazdan...