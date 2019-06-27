F-16, 'Fatih'i selamladı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-16 uçağı, Doğu Akdeniz'de bulunan 'Fatih' sondaj gemisi ve ona refakat eden TCG Barbaros fırkateynini selamladı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-16 uçağı, Doğu Akdeniz'de bulunan 'Fatih' sondaj gemisi ve ona refakat eden TCG Barbaros fırkateynini selamladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Hava Kuvvetlerimize ait bir F-16 savaş uçağımız, Doğu Akdeniz'de bulunan Fatih sondaj gemimizi ve ona refakat eden TCG Barbaros fırkateynimizi selamladı" denildi.
Görüntü Dökümü:
-F-16'ının Fatih'i selamlaması
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Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA
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