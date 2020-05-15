Ezine'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
15.05.2020 19:54 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:54
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Çanakkale'den Ezine yönüne ilerleyen Fahri Zampur (29) yönetimindeki 17 AAS 988 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilçe girişinde refüje çarptı.
Kazada yaralanan Zampur, ambulansla Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan yaralı, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA