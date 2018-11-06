İkinci Kez Uyuşturucu Davasından Yargılanan Ezhel'den Tek Cümlelilik Savunma: Toplumu Özendirmedim

Ezhel olarak bilinen Sercan İpekçioğlu bir süre önce ''uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirmek'' suçundan hakkında dava açılarak kısa süre tutukluluk yaşamıştı. Aynı suçlamayla açılan ikinci davasında ilk duruşma görüldü.

''ÜRETTİKLERİM SANAT ESERİ''

Ezhel, "Uyuşturucu maddeyi özendirmek" suçlamasıyla çıktığı hakim karşısında, "Kesinlikle toplumu kötü bir şeye özendirmek gibi bir niyetim olamaz. Ürettiklerim sanat eserleridir. Suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerine yer verdi. İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Sercan İpekçioğlu ve avukatı Fuat Ekin katıldı. Kimlik tespiti sırasında müzisyen Ezhel, aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu da belirtti.

"SANATÇI OLMAK SUÇA KARŞI KORUMAZ"

Savunmasında Ezhel, sanatçı olduğunun altını çizerek, kötü bir amacı olmadığını söyledi. Aynı suçlamadan beraat kararı alınan müvekkili hakkında Avukat Fuat Ekin, "Yargılamanın konusu sanat eserleridir, şarkılardır. Bir sanat eseri ya da birisinin sanatçı olması onu suça karşı korumaz. Burada bu sanat eserlerinin itham olunan suçun unsurlarını taşımak gibi bir iddiası yoktur. Kanaatimizce suç oluşmamıştır, sayın mahkemenizce beraata hükmedileceği inancındayız" dedi.

KANINDA UYUŞTURUCU MADDEYE RASTLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede ise, Ezhel yani Sercan İpekçioğlu'nun internet ortamında paylaştığı şarkılarında uyuşturucu madde özendiriliyor. Ayrıca şüphelinin evinde arama yapılarak, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bilgisinin yer aldığı iddianamede, Ezhel'den alınan kan örneğinde THC metaboliti yani esrar etkin maddesi bulunduğu belirtildi. İddianamenin devamında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.