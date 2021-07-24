EYÜPSULTAN'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI
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EYÜPSULTAN'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EYÜPSULTAN'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

EYÜPSULTAN'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza Eyüpsultan İstanbul Havalimanı yolu İhsaniye Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre Göktürk istikametinden havalimanı yönüne doğru hızla ilerleyen 34 AS 7182 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, emniyet şeridinde bekleyen E MA 1453 Almanya plakalı araca arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan E MA 1453 plakalı otomobil de önünde park halinde bulunan 34 EHM 665 plakalı otomobile çarptı. Üç otomobilin karıştığı trafik kazası sonucu yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

EYÜPSULTAN'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI
EYÜPSULTAN'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI
EYÜPSULTAN'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI
EYÜPSULTAN'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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