Eyüpsultan'da suyu tahliye edilen göletten çalıntı otomobil çıktı

EYÜPSULTAN'da temizlik ve restorasyon çalışması nedeniyle suyu tahliye edilen gölette ters dönmüş şekilde otomobil bulundu.

EYÜPSULTAN'da temizlik ve restorasyon çalışması nedeniyle suyu tahliye edilen gölette ters dönmüş şekilde otomobil bulundu. Otomobilin çalıntı olduğu tespit edildi.

Eyüpsultan'da bulunan Belgrad Ormanı içerisindeki bir gölette ile çevresinde temizlik ve restorasyon çalışması başlatıldı. Bu nedenle göletin suyu tahliye edildi. Suyun çekilmesiyle göletin dibinde bataklığa saplanmış halde otomobil görüldü. Bildirilmesi üzerine polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin araştırması soncu otomobilin çalıntı olduğu tespit edildi. Çağrılan itfaiye ekipleri, otomobili saplandığı çamurdan çıkardı.Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı