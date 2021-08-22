Eyüpsultan'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
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Eyüpsultan'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Eyüpsultan'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Eyüpsultan'da iddiaya göre hatalı dönüş yapan ticari taksi sürücüsüne karşı istikametten gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İstanbul Eyüpsultan'da iddiaya göre hatalı dönüş yapan ticari taksi sürücüsüne karşı istikametten gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Eyüpsultan 5.Levent'te 18.30 saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, S.Y. yönetimindeki ticari taksi dönülmesi yasak olan yerden dönmek istediği sırada karşı istikametten gelen Şemsettin Ç. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bunun yanı sıra hastaların yakını olan Murat Günay, "Burada hatalı 'U' dönüşü yaptı. Burada o yapılmaz 100 metre yukarıda 'U' dönüşü yapılmak için yer var. Allah hepsine şifa versin" şeklinde konuştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla cadde üzerindeki trafik normal döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Eyüpsultan'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı - Haberler
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