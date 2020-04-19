Eyüpsultan'da dezenfeksiyon çalışmaları hız kesmedi
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Eyüpsultan Belediyesi, Güncel

Eyüpsultan'da dezenfeksiyon çalışmaları hız kesmedi

Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, korona virüs salgınına karşı ilçe çapında gerçekleştirdiği temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

19.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:47
Eyüpsultan'da dezenfeksiyon çalışmaları hız kesmedi

Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, korona virüs salgınına karşı ilçe çapında gerçekleştirdiği temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi çalışmalarını, sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde de sürdürdü. Her gün farklı bir mahallede, farklı bir caddede vatandaş sağlığı için aralıksız yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler bu kez Rami Cuma, Düğmeciler, Topçular ve Göktürk Mahallesi'nde çalışma yaptı. Çalışmalarda özellikle caddeler, ara sokaklar ortak kullanım alanları, bina girişleri, çöp konteynerleri ve parkların temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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