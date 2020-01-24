Eyüpsultan'da belediye çalışanına aracın çarpması kamerada
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Eyüpsultan'da belediye çalışanına aracın çarpması kamerada

EYÜPSULTAN'da yolda hız kesici kasis için yer belirleme çalışması yapan belediye çalışanına hafif ticari araç çarptı.

24.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:09
Eyüpsultan'da belediye çalışanına aracın çarpması kamerada

EYÜPSULTAN'da yolda hız kesici kasis için yer belirleme çalışması yapan belediye çalışanına hafif ticari araç çarptı. hafif şekilde yaralanırken, kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, 16 Ocak saat 10.53'te Göktürk Mahallesi 'nde meydana geldi. Bir belediye çalışanı, yolda hız kesici kasis için yer belirleme çalışması yapmaya başladı. Bu sırada yan sokaktan gelen hafif ticari araç sürücüsü, belediye çalışanını fark etmeyerek, çarptı. Yere düşen belediye çalışanı, çevredekiler tarafından ayağa kaldırıldı. Olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolda çalışma yapan belediye çalışanına hafif ticari aracın çarptığı ve çevredekilerin belediye çalışanını yerden kaldırıldığı görülüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Eyüpsultan'da belediye çalışanına aracın çarpması kamerada
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