Eyüpsultan Camii'nde 74 gün sonra ilk Cuma namazı kılındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eyüpsultan Camii'nde 74 gün sonra ilk Cuma namazı kılındı

Koronavirüs salgını sebebiyle 16 Mart'ta ibadete kapatılan camilerde yeniden Cuma namazı kılınmaya başlandı.

Eyüpsultan Camii'nde 74 gün sonra ilk Cuma namazı kılındı
29.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:58

Koronavirüs salgını sebebiyle 16 Mart'ta ibadete kapatılan camilerde yeniden Cuma namazı kılınmaya başlandı. 74 günlük aradan sonra bugün ilk kez Eyüpsultan Camii'nde Cuma namazı kılındı.

Vatandaşlar, Eyüpsultan Belediyesi tarafından önceden temizlenerek dezenfekte edilen Eyüpsultan Camii avlusunda ve Eyüpsultan Meydanı'nda, maskelerini takarak sosyal mesafe kuralına uygun olarak saf tuttu. İlk Cuma namazını Eyüpsultan Müftüsü Mustafa Mesten kıldırırken, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken İlçe Kaymakamı İhsan Kara ile yan yana saf tuttu. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken namaz öncesi, meydanda ve iç avluda inceleme yaparak gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"BÜTÜN CAMİLERİMİZDE ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken şunları söyledi; "Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla biz bütün camilerde önlemlerimizi aldık. Eyüpsultan Camii'nde yoğunluk olacağından dolayı hem seccadelerimizi takviye olarak getirdik, hem maske dağıttık. Alibeyköy'de olsun, Veysel Karani bölgesinde olsun, Kemerburgaz ve Göktürk'te olsun tüm önlemlerimizi aldık. Bir sorunumuz yok şu anda. Vatandaşlarımızı bekliyoruz. Akşam 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü nedeniyle Piyer Loti'de Mehter konserimiz ve havai fişek gösterimiz olacak. Bütün vatandaşlarımız da bizim sosyal medyamızdan Piyer Loti'yi ve Eyüpsultan'ı takip edebilirler."

MEYDANA GİRİŞTE TEDBİRLER ALINDI

Eyüpsultan Meydanı'na girişlerde Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri tedbirler aldı. Meydan girişlerine el dezenfektanları konuldu, maskesi olmayanlara maske verildi, zabıta memurları tarafından vatandaşların ateşleri ölçüldü. Cuma namazı için Eyüpsultan Meydanı'na gelen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in de ateşi görevli zabıta memuru tarafından ölçüldü.

5 BİN SECCADE DAĞITILDI

Meydanda namaz kılınacak yerlere öncelikle sosyal mesafeye uygun olarak hasırlar serildi. Sonrasında, evlerinden seccade getiremeyen vatandaşlar için Eyüpsultan Belediyesi tarafından 5 bin adet tek kullanımlık seccade dağıtıldı.

KADINLAR İÇ AVLUDA NAMAZ KILDI

Eyüpsultan Camii'nde kadınlar için iç avluda yer hazırlandı. Kadınlar namazlarını sadece bu bölgede kıldılar. İlçede ayrıca yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camiler ile uygun alanlarda da Cuma namazı kılındı.

EYÜPSULTAN'DA 70 FARKLI NOKTADA CUMA NAMAZI KILINDI

Eyüpsultan genelinde Cuma namazına uygun camiler ve alanlar önceden tespit edilerek gerekli düzenlemeler yapıldı. Buna göre 64 cami ile Çırçır Mahallesi Asım Yıldız Parkı, Bir Nefes Sosyal Tesisleri, Silahtarağa Pazar Yeri – Otopark, Barış Manço Parkı, Öz Alibeyköy Spor Tesisleri'nde de Cuma namazı için saf tutuldu.

Cuma namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan, alınması gereken tedbirlere ilişkin bir afiş yayınladı. Afişte, camilerin abdesthane ve tuvaletlerinin kapalı olacağı için abdestin ev ve iş yerlerinde alınması, camide bulunulduğu süre içerisinde maskenin çıkarılmaması ve kişisel seccadeyle gelinmesi gerektiği, saf düzeninin sosyal mesafeye uygun olarak alınacağı belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Haber
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti
Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı
Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Bülent Kuşoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Ersin Korkut Hatice Çarpar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Mete Gazoz Arda Turan Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Eyüpsultan Camii'nde 74 gün sonra ilk Cuma namazı kılındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 17:02:22. #1.15#
title