Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, evinin girişinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir kişi, İbrahim Fikret Hakverdi'ye (59) evinin bulunduğu apartmanın girişinde tabancayla ateş etti.

Silah sesini duyup olay yerine gidenler, Hakverdi'yi yerde yaralı halde buldu ve durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA