Evinde ölü bulunan kadının eşyaları ırmaktan çıkartıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evinde ölü bulunan kadının eşyaları ırmaktan çıkartıldı

Evinde ölü bulunan kadının eşyaları ırmaktan çıkartıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde evinde ölü bulunan kadına ait olduğu tahmin edilen eşyalar ırmaktan çıkartıldı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde evinde ölü bulunan kadına ait olduğu tahmin edilen eşyalar ırmaktan çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde ikamet eden A.K. (56) adlı kadın, evinde ölü bulundu. Kadına ait olduğu tahmin edilen eşyaları da ırmakta bulundu. Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Evinde ölü bulunan kadının eşyaları ırmaktan çıkartıldı
Evinde ölü bulunan kadının eşyaları ırmaktan çıkartıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu
İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu
Zeynep'i beyzbol sopasıyla 18 saat boyunca, aralıklarla döven erkek arkadaşının 25 yıl hapsi istendi
Zeynep'i beyzbol sopasıyla 18 saat boyunca, aralıklarla döven erkek arkadaşının 25 yıl hapsi istendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Evinde ölü bulunan kadının eşyaları ırmaktan çıkartıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 23:44:26. #1.14#

title