BOLU YALNIZ YAŞAYAN ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

BOLU'da, Arif Danışman'ın (61) bir süredir kötü kokular gelen evinde cesedi bulundu.

BOLU'da, Arif Danışman'ın (61) bir süredir kötü kokular gelen evinde cesedi bulundu.

Sağlık Mahallesi Sancak Sokak'ta, çocuklarıyla ailevi problemler yaşadığı için yalnız yaşayan Arif Danışman'ın apartman dairesindeki evinden gelen kokuları fark eden komşuları, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, eve girdi. Maskelerle eve giren ekipler, yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü tahmin edilen Arif Danışman'ın cansız bedeni, ölümünün üzerinden uzun süre geçmesi nedeniyle şişince, tabuta sığmadı. Tabutun kapağı açık bırakılarak cenaze aracına konuldu. Şeker hastalığı olan ve yaşadığı rahatsızlığa bağlı olarak öldüğü tahmin edilen Arif Danışman'ın cesedi morga kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı