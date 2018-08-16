Kocaeli'de, Evden Kaçan 15 Yaşındaki Kız, Polisi Görünce Denize Atladı!
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evden kaçan 15 yaşındaki genç kız, bir kafede otururken polisleri görünce, kaçıp denize atladı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evden kaçan 15 yaşındaki Aleyna Ç., bir kafede otururken polisleri görünce, kaçıp denize atladı. Polisler tarafından denizden çıkarılan Aleyna Ç., ailesine teslim edildi.
EVDEN KAÇAN GENÇ KIZ, POLİSİ GÖRÜNCE DENİZE ATLADI
Gölcük'te oturan Aleyna Ç., önceki gün evden kaçtı. Ailesinin başvurusu üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Dün gece, Kavaklı Sahili'nde bulunan bir kafede oturan Aleyna Ç., polisleri görünce paniğe kapılıp kaçmaya başladı. Polislerin peşine düştüğü genç kız, bir süre sonra denize atladı.
AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Polis tarafından denizden çıkarılan Aleyna Ç., Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından genç kız, ailesine teslim edildi.
YORUMLAR (8)
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Allah sana akıl fikir versin evden kaçınca ne oluyor bir fikrin varmı hayatınızı mahfetmeye bukadar meraklı olmayın gençler yazık ailelerinizeCevap Yaz Yayından Kaldır
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yawww yanıyor demekki kızCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ailesinden kaçan bir çocuğu polis zoruyla ailesine teslim etmek kadar kötü birşey olabilir mi ??Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kesin bejekeli bu daCevap Yaz 1 1 Yayından KaldırKİNQ: Mallaşmasan keşkeYayından Kaldır