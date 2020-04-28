"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor İstanbul Caddesi, Anıtpark Meydanı'ndan görüntüler Ekiplerin uygulamasından görüntüler Detaylar DÜZCE - Vatandaşların evde kalmayı tercih ettiği, dışarı çıkanların ise maske taktığı gözlendi.

İstanbul Caddesi, Anıtpark Meydanı'ndan görüntüler

Ekiplerin uygulamasından görüntüler

Detaylar DÜZCE - Vatandaşların evde kalmayı tercih ettiği, dışarı çıkanların ise maske taktığı gözlendi.

Düzce'de vatandaşlar çoğunlukla evde kalmayı tercih ederken, dışarı çıkanlar ise maske takıyor.

İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasının ardından kent merkezinde sakinlik sürerken ekiplerin denetimleri devam ediyor.

Ekipler, vatandaşların olabildiğince evde kalmaları, sosyal mesafeyi korumaları ve maske takmalarına yönelik uygulamalarını titizlikle sürdürüyor.

Kaynak: AA