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"Ev tekstili tasarım yarışmasında vizyon yolculuğu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), bu yıl onuncu kez düzenlediği Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması ile finalistlerini gerek özel gerekse iş hayatlarında faydalanabilecekleri keyifli eğitimler ile gelecek yaşamları için bir vizyon yolculuğuna çıkarıyor.

20.08.2020 13:05 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:08

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), bu yıl onuncu kez düzenlediği Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması ile finalistlerini gerek özel gerekse iş hayatlarında faydalanabilecekleri keyifli eğitimler ile gelecek yaşamları için bir vizyon yolculuğuna çıkarıyor.

Pandemi nedeniyle tüm süreçleri online olarak gerçekleştirilen yarışmada, ekran karşısından da olsa farklı kişiler ile iletişim kurulması ve yarışmacıların birbirlerinden öğrenme fırsatı bulması amaçlandı. Eğitim içerikleri interaktif kurgulanarak katılımcıların da kendilerini eğitimin bir parçası gibi hissetmeleri önemsendi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında başvuruların ve etkinliklerin dijital ortama çevrilmesi nedeniyle yarışmaya ilginin yüksek olduğunu belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "2011 yılından bu yana Türkiye'nin ev tekstili alanında en büyük tasarım yarışmalarından birine imza atıyoruz. Bugüne kadar düzenlediğimiz yarışmalarda dereceye girenlerin yüzde 95'i sektörde tasarımcı olarak çalışıyor ya da bu alanda eğitim görüyor. Bu tablo, ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl teması Sürdürülebilirlik olan yarışmada, bu sene yine tema, Sürdürülebilirlik: Sorumlu Üretim ve Tüketim olarak belirlendi. Online eğitimler kapsamında yarışma katılımcılarına ilk olarak online vizyon geliştirme eğitimi verildi. Bu eğitim ile yarışmacıların uzun vadede kendilerini nerede görmek istedikleri ve bu isteklerini gerçekleştirebilmek için nelere odaklanmaları gerektiğini görmeleri hedeflendi.

Online Atölye Süreci kapsamında farklı eğitimlere tabii tutulan 10 finalist, ilk olarak bağımsız danışman Umay Yılmaz tarafından verilen 'Sürdürülebilirlik' eğitimini aldılar. Yarışma mentorü Maarit Salolainen tarafından verilen eğitimlerde finalistlerin yarışmaya katıldıkları projelerini en iyi hallerine getirmeleri amaçlandı ve bu eğitimlerde tekstilde sürdürülebilir yöntemlerden bahsedildi. Farklı disiplinlerden gelen genç tasarımcıların birbirlerinden de öğrenme fırsatı buldukları bu çalışmalarda birbirlerinin projeleri üzerinden yapılan kritikler sayesinde grup çalışmasının önemi de vurgulanmış oldu.

Marka Stratejisti ve Eğitmen Zeynep Başaran'ın verdiği Farkındalık Eğitimi ile finalistler yenilik kavramının özü hakkında düşünmeye ve kendi tanımlarını geliştirmeye yönlendirildi.

Ece Yalım Design Studio Kurucusu ve Eğitmen Ece Yalım önderliğinde düzenlenen Renk Odaklı Tasarım Atölyesinde ise renk algısında çağrışımların bilinçli ve bütünsel bir yaklaşım ile kullanılması için çeşitli uygulamalar yapıldı.

Marka ve Ürün Hikayesi Oluşturma Eğitiminin de verildiği süreçte, final değerlendirme öncesi bireysel görüşmeler devam edecek ve finalistler tasarladıkları projelerini ve üretilmiş kumaşlarını jüriye online olarak kendi hikayeleri ile birlikte sunacaklar.

Yarışma moderatörü Elif Sezgin ile projeler endüstriyel üretime uygun olarak son hallerine getirildikten sonra süreç tasarlanan kumaşların üretimi ile devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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