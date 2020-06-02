Ev alana ofis hediye İzmirli bir gayrimenkul firması, konut projesinde bir kampanya başlatarak ev alan kişilere ofis hediye edileceğini bildirdi.

İzmirli bir gayrimenkul firması, konut projesinde bir kampanya başlatarak ev alan kişilere ofis hediye edileceğini bildirdi.

Yenilikçi gayrimenkul geliştirme firmalarından Modda'nın, Bulvar projesinde bir ilke daha imza attığını anlatan satış müdürü Cem Tekoral, gün geçtikçe farklılaşan ev yaşamından dolayı iş ortamına uygun inovatif mekanlar üretilmesi gerektiğini ve bu anlamda firmanın sektöre öncülük yaptığını belirtti. Tekoral, "Şimdiki ve gelecekteki gereksinimlerinize bağlı olarak çalışma alanınızı siz belirleyin. Modda Bulvar projesinin zemin katında proje sahiplerinin ücretsiz yararlanabileceği coworking çalışma alanı sayesinde verimli bir iş ortamı ve ihtiyaç duyulan ofis çözümlerini sunmuş olacağız" dedi.

Sekreterya ve kargo hizmeti

Modda Workplace markası adını alacak olan mekanda, kafe ve toplantı alanlarında güvenilir wifi, yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makinesi gibi ofis gereksinimleri dışında sekretarya hizmetleri, kargo hizmetleri, açık ve kapalı çalışma alanlarının da yer alacağını belirten Cem Tekoral, Bulvar projesinin çarşı, müze, konut, ticari birimleri barındıran, "En İyi Karma Kullanım" kategorisinde Sing the city awards tarafından Premium proje seçildiği hatırlattı. Tekoral, fiyat avantajlarının devam ettiğini, Modda Workplace hizmetiyle tüm kat maliklerine ücretsiz coworking hizmeti sunarak bir ilke daha imza atmış olacaklarını söyledi. - İZMİR

Kaynak: İHA