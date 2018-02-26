Hasan Kalyoncu Üniversitesinde öğrencilere "Çalışıyor ama yapamıyor musun" konulu seminerde etkili çalışma yöntemleri anlatıldı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi organizesiyle Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunan 12. sınıf öğrencilerine Çalışıyor ama yapamıyor musun" konulu eğitim semineri verildi. Ders çalışma konusunda yöntemleri göstermek ve ders çalışırken verim almalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen seminerde, HKÜ Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökçen Aydın tarafından, "Etkili Çalışmayı Gel Bir de Bizden Dinle" konulu sunum gerçekleştirildi. Öğrencilere etkili çalışma tüyoları veren Aydın, ders çalışmanın bir sürü yolu olduğunu ve bunun belirli sınırlamalarla kısıtlanmaması gerektiğini ifade etti.

Gerçekçi hedefleriniz olsun"

Gökçen Aydın, belirlenen hedeflerin somut ve gerçekçi olmasının önemine dikkat çekerek, "Öğrencilerin gerçekleşmesi mümkün olan hedefler koyarak ilerlemelerinin etkili bir yöntem olacağının altını çizdi. Etkili çalışma yöntemlerini sekiz başlık altında aktaran Yrd. Doç. Dr. Gökçen Aydın, sunum kapsamında Öğrenme stilleri (görsel, işitsel, kinestetik), Hedef Belirleme, Eleştirel Düşünme, Sınava Hazırlık, Etkili Okuma, Ders Kitabı İşaretleme, Etkili Not Alma ve Akademik Yazma konularındaki bilgilerini öğrencilerle paylaştı. Sunumun sonunda öğrencilere katılım belgesi verildi. Soru-cevap şeklinde devam eden program sonunda HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, Yrd. Doç. Dr. Gökçen Aydın'a teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti.

Semineri organize eden HKÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi (PDR-MER) ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Öğrenci Topluluğu, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik farklı konularda bilgi edinmelerini amaçlayan seminerlere devam edeceklerini dile getirdi. - GAZİANTEP