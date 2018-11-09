Etkileşimli Dil Sınıfı' Yaygınlaşıyor

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde geçen yıl bir okulda pilot proje olarak başlatılan 'Etkileşimli Dil Sınıfı Projesi' yaygınlaştırılacak.

Türkiye Yardımsevenler Derneği İlk ve Ortaokulunda geçen yıl başlatılan 'Etkileşimli Dil Sınıfı Projesi' bu yıl Bahçelievler Şehit Sıtkı Kara İlkokulu, Altın Terim Solmaz İlkokulu, Türk Hava Kurumu Ortaokulu, Şeker İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Akif Altay Ortaokulu'nda da uygulanacak. Projenin yaygınlaştırılması için İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram ile MAKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sibel Karakelle arasında protokol imzalandı. Projeyle okullardaki İngilizce öğretmenleri ve MAKÜ Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören yabancı öğrenciler 8 hafta süreyle İngilizce derslerine birlikte girecek.

Proje yürütücüsü Gülizar Güzel, geçen yıl yapılan pilot uygulamanın başarılı görüldüğünü, bundan dolayı bu yıl daha fazla okulda yaygınlaştırıldığını belirtti. Projenin amacının okullarda yabancı dil eğitimi verilen sınıfların 'Etkileşimli Dil Sınıfı' olarak düzenlenmesi olduğunu kaydeden Güzel, MAKÜ Eğitim Fakültesi'nde öğrenim görmek üzere yurt dışından gelen öğrencilerin yabancı dil derslerine katılarak, öğrencilerimizle daha kalıcı ve daha yüksek düzeyde dil öğrenimini gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram da bu projenin öğrenciler ve öğretmenler tarafından ilgi gördüğünü söyledi. Projeyi değerlendirip daha genişletilmesine karar verdiklerini ifade eden Bayram, Okul ve öğrenci sayısını artıralım istedik. Bu sende 8 haftalık bir programı hep birlikte uygulayacağız dedi.

MAKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sibel Karakelle de Bizim burada olmamızın amacı tutku. Tutku ile gidilen her yol, zirveye varır. Burada bulunan öğretmen adaylarımıza yurt dışından gelen üniversitemizde ve şehrimizde ağırladığımız, misafirimiz olan öğrencilerimize de teşekkür ediyorum. Ülkelerine döndüklerinde burada sadece ders işlemediklerini toplumsal anlamda da katkı sağladıklarını, kültürlerini paylaştıklarını yapmış oldukları projeleri ile her yerde anlatacaklar bir nevi elçilik görevi yapacaklar diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mahmut Bayram ile Sibel Karakelle protokolü imzaladı. - Burdur