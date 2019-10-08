Espiye İlçe Jandarma Komutanı serbest bırakıldı
Giresun'da FETÖ'ye üye olma iddiasıyla gözaltına Espiye İlçe Jandarma Komutanı serbest bırakıldı.
08.10.2019 21:56
Giresun'da FETÖ'ye üye olma iddiasıyla gözaltına Espiye İlçe Jandarma Komutanı serbest bırakıldı.
Giresun'da dün sabah saatlerinde Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olma iddiasıyla gözaltına alınan Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GİRESUN
Kaynak: İHA