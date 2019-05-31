Esnafın birikmiş talepleri ukome kararı ile yasal hale geldi

İstanbul Özel Halk otobüsleri şirketleri tarafından atılan doğru adımlar, esnaf lehine kararların çıkmasına vesile oldu. Kararların uygulamaya konulmasında büyük emekleri olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, arkasında da camianın büyük desteğini taşıyor.

''ESNAFIMIZ EN İYİSİNİ HAK EDİYOR''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME kararınıÖzulaş A.Ş. Başkanı Sedat Şahin,değerlendirdi.

"Kıymetli esnaf arkadaşlarımız daha önce sizlere müjdesini vermiş olduğumuz Bayramdan evvel yasal hale getirilecek dediğimiz, Yönerge ceza skalasının öğrenci bileti üzerinden uygulanması (yüzde elli beş indirim), İETT 'ye ödenen Aylık hizmet bedellerini Araç yaşına göre öğrenci bileti üzerinden ödenmesi (yüzde elli beş indirim) ve İETT Araç devir bedelinin 10 bin biletten 5 bin bilete düşürülmesi UKOME' den geçerek yasallaşmıştır.

Bu süreçte esnafımızın hep yanında olan, büyük destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca İBB ve İETT yöneticileri ile şirketlerin Başkan yöneticileri ile bize güvenen, inanan esnaflarımıza da teşekkür ediyorum. Esnafımız en iyisini hak ediyor, yasal olan istek ve taleplerimiz artık yerine gelecek, hayırlı uğurlu olsun. Kadir gecemizi ve Ramazan Bayramını huzur ve sağlık içinde geçirmenizi temenni ediyorum

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU:

İETT Genel müdürlüğü yönetiminde ve denetiminde olan Özel Halk Otobüsleri için düzenlenmiş olan ilgi (b) Yönergenin 12.20.28. ve Geçici Maddelerini, işletim modelleri ve ulaşım teknolojilerinde meydana gelen değişim ve gelişmeler nedeniyle işletim kurallarını ve bu kuralların ihlali halinde uygulanacak müeyyidelerin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğundan aşağıdaki şekilde düzenlenmesi hususu uygun mütalaa edilmektedir.

HİZMET BEDELİ VE ELEKTRONİK BİLET (AKBİL) HAK EDİŞLERİ (cezalar)

MADDE 12

a) İETT tarafından yerine getirilen planlama, saha yönetimi, koordinasyon, denetim, altyapı (peron, durak) ile diğer işletmecilik hizmetleri karşılı olarak mevcut taşıma tarifesine göre bir otobüs için her ay tabloda gösterildiği şekilde indirimli (Öğrenci) bilet tutan üzerinden taşımacıların hak edişlerinden mahsuben tahsil edilir

DEVİR MADDESİ

20.3 Devir alan taşımacıdan mevcut tarifeye göre beş bin (5.000) adet tam bilet tutarı devir bedeli alınır. Taşıma ruhsatını devreden taşımacıya ait gerek kesinleşmiş gerekse işlemde bulunan hizmet ve ceza bedeli tamamen ödenerek kaldırılmadığı takdirde devir yapılamaz. Devir alınması nedeniyle eski taşımacıya ait sicil kartı iptal edilir, yeni alan taşımacı için yenisi düzenlenir. Cezaların kaldırılması usul ve işlemi yönerge ekinde bulunan uygulama talimatımda ayrıca belirtilmiştir.

İLAVE: Devir ücretinin %50 indirilmesinin yanında UKOME kararının tebliğinden itibaren ilk4 ay içinde devir ücreti 2 bin tam bilet tutarı olarak tahsil edilecek. Bu düzenleme de esnafımız için artı bir fayda sağlayacak.

YAPTIRIM CETVELİ

28.1 Uygulanacak yaptırım tutan sütunundaki rakamlar İETT indirimli (Öğrenci) bilet sayısını ifade etmektedir. Tahsilatı yapılacak yaptırımların TL bazındaki tutarı, 0 tarihteki tarifeye göre 1 adet indirimli (Öğrenci) bilet fiyatı ile çarpılarak hesaplanır.

GEÇİCİ MADDE (ARAÇ YENİLEME)

Taşımacılardan; Otobüslerini 31 Aralık 2019 tarihine kadar yenileyenler için yönergenin 13.1 maddesi "Otobüs, çift katlı otobüs ve midibüs tipi Özel Halk Otobüsleri, taşımacıları ilk defa başlarken (0-7) yaşında alçak taban ve engelli erişimine uygun; Araç imal Montaj ve Tadil Yönetmeliği ve ilgili tüm mevzuat ve teknik talimatnamelerde belirtilen şartları haiz araç1arla hizmete başlar ve bu araçlar 15 yaş sonuna kadar kullanılabilir" şeklinde uygulanır. Bu tarihten sonra aracını yenileyenler için yönergenin 13.1 maddesi uygulanır.