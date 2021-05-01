ESL Gaming Intel ortaklığı 3 sene daha devam edecek!

Uzun süreli birliktelik 3 yıl daha devam edecek.

Uzun süredir birlikte çalışan ESL Gaming Intel ortaklığı 3 sene daha devam edecek. 17 senedir birlikte çalışan şirketler, karşılıklı olarak bu ortaklığın 3 sene daha devam edeceğini yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. İki şirket anlaşma sonunda koca bir 20 yılı deviriyor olacak.

Bu ortaklık 2022 yılına kadar devam edecek. Bu ortaklık boyunca da iki şirket üç yılın toplamında espor ekosistemine toplamda 100 Milyon Dolar yatırım yapmış yapacak. Bu ortaklığın devam etmesi başka bir kapıya daha açılıyor: Intel Extreme Masters turnuvaları 2025'e kadar devam edecek.

Anlaşmanın detaylarına göre ESL Gaming ve Intel, Intel Extreme Masters organizasyonunda toplam 82 turnuvaya ev sahipliği yapacak. Şirketler birlikte yeni IEM etkinlikleri düzenleyerek ve daha fazla ülkeye açılarak iş birliklerini güçlendirecekler.

Kaynak: Playerbros