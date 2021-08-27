Eskrimde Federasyon Kupası kılıç müsabakaları tamamlandı
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Eskrimde Federasyon Kupası kılıç müsabakaları tamamlandı

Eskrimde Federasyon Kupası kılıç müsabakaları tamamlandı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

İzmir'de düzenlenen "Büyükler Epe-Flöre-Kılıç Federasyon Kupası"nda kılıç müsabakalarında dereceye girenler belli oldu.

İzmir'de düzenlenen "Büyükler Epe-Flöre-Kılıç Federasyon Kupası"nda kılıç müsabakalarında dereceye girenler belli oldu.

Halkapınar Spor Salonunda 30 kadın ve 42 erkek sporcunun katılımıyla dün başlayan kılıç mücadelesinde bugün final müsabakaları oynandı. Kadınlarda Spor Toto'dan Iryna Shchukla birinci, Samsun Büyükşehir Belediyespor'dan Nisanur Erbil ikinci ve ferdi olarak katılan Aylin Çakır üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerde ise ilk 3 sıra Olympia Eskrim'den Enver Yıldırım, Anka Eskrim'den Muhammed Furkan Kalender ve Eskişehir Demirspor'dan Muhammed Anasız'dan oluştu.

Organizasyon yarın ve pazar günü epe kategorileriyle tamamlanacak.

Eskrimde Federasyon Kupası kılıç müsabakaları tamamlandı
Eskrimde Federasyon Kupası kılıç müsabakaları tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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