Eskrimde 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası Trabzon'da başladı
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Eskrimde 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası Trabzon'da başladı

12.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:18
Eskrimde 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası Trabzon'da başladı

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Trabzon'da başladı.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Trabzon'da başladı.

Yomra Cimnastik Salonu ve Spor Kompleksi'nde yapılan turnuvaya, İstanbul, Ankara ve Trabzon'dan 36 sporcu katılıyor.

İki gün sürecek şampiyonanın ilk gününde 10 ve 12 yaş, kızlar ve erkekler mücadele ediyor.

Şampiyonada yarın 14 yaş erkekler ve kızlar mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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