Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un 54'üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Porsuk Çayı üzerine kurulan platformda Eskişehirspor taraftarı, "Bando Es-Es" grubu eşliğinde tezahürat yaptı. Tezahüratların ardından kırmızı-siyahlı taraftarlar, ellerindeki meşalelerle görsel şölen sundu.

Kutlamaya, Kulüp Başkanı Osman Taş, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların yanı sıra MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ile çok sayıda taraftar katıldı.

Kaynak: AA