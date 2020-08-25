Eskişehirspor'da olağan mali genel kurul toplantısı 8 Eylül'de yapılacak TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un olağan mali genel kurul toplantısına ilişkin takvim açıklandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un olağan mali genel kurul toplantısına ilişkin takvim açıklandı.

Siyah-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre toplantı, gerekli çoğunluğun sağlanması halinde 8 Eylül Salı günü saat 10.00'da Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bu toplantıda yeterli üye sayısına ulaşılamaması halinde ise toplantının, 15 Eylül Salı günü aynı yer ve aynı çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verildi.

Kaynak: AA