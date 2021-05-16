Eskişehir sağanak yağışa teslim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir sağanak yağışa teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Haberler | Yerel

Eskişehir sağanak yağışa teslim oldu Eskişehir'de öğleden sonra bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, kısıtlamadan muaf olarak dışarı çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Eskişehir sağanak yağışa teslim oldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de öğleden sonra bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, kısıtlamadan muaf olarak dışarı çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahminleri sonrasında Eskişehir'de gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Özellikle kent merkezinde adeta bardaktan boşalırcasına yağan yağmur, cadde ve sokakları dakikalar içerisinde göle çevirdi. Kısıtlamadan muaf tutulan bazı vatandaşlar sağanak yağışa hazırlıksız yakalanırken, saçak altlarında yağmur şiddetinin hafiflemesini bekledikleri görüldü. Araç sürücüleri, su birikintilerinin oluştuğu yollarda temkinli bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Kentin yüksek kesimlerinde ise yer yer dolu yağışının etkili olduğu öğrenildi.

Eskişehir sağanak yağışa teslim oldu
Eskişehir sağanak yağışa teslim oldu
Eskişehir sağanak yağışa teslim oldu
Eskişehir sağanak yağışa teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Abdullah Gül Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cemal Hünal Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehir sağanak yağışa teslim oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 14:11:17. #1.14#

title