Eskişehir'deki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
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Eskişehir'deki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Eskişehir'deki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

Eskişehir-Ankara Karayolunun 16. kilometresinde buğday yüklü tır ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında H.B, İ.H.E. ile T.B. yaralandı.

Yaralılar Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı.

İnönü ilçesine bağlı Ali İhsan İlkbahar Bulvarı'ndan çevre yoluna çıkış yapan Yaşar B'nin kullandığı 26 E 0565 plakalı traktör ile Sinan S'nin yönetimindeki 27 L 8760 plakalı tır çarpıştı.

Kazada yaralanan Yaşar B, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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