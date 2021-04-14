Eskişehir'de vakalar, 1 haftada 2 katına çıktı
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Eskişehir'de vakalar, 1 haftada 2 katına çıktı

Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN - Haberler | Güncel
Eskişehir'de vakalar, 1 haftada 2 katına çıktı

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık risk haritasında, 100 bin nüfusta 524,85 oranına yükselen Eskişehir'de, son 1 haftada toplam vaka sayısı, 3 bin seviyesinden 6 bine çıkarak, 2'ye katlandı.

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SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık risk haritasında, 100 bin nüfusta 524,85 oranına yükselen Eskişehir'de, son 1 haftada toplam vaka sayısı, 3 bin seviyesinden 6 bine çıkarak, 2'ye katlandı. Kentte günlük vaka sayısı, 850'nin üzerine çıkarken, koronavirüs nedeniyle 24'ü son 1 haftada 822 kişi de hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 3-9 Nisan haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. Eskişehir, 100 bin kişide 358,90'dan 1 haftada 524,85'e yükselerek 'çok yüksek riskli' iller arasında yer aldı. Yaklaşık 900 bin nüfuslu kentte günlük pozitif vaka sayısı, 4 Nisan'da 550 iken, 12 Nisan'da 850'nin üzerine çıktı. Vaka artışı, hastanelerdeki yoğunluğu da artırdı. PCR testi pozitif olmasına rağmen semptom göstermediği için evinde tedavi edilenlerin sayısı ise 3 binden 6 bin 536'ya çıktı. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Şehir Hastanesi'nde 21 kişi entübe, 89 kişi yoğun bakımda olmak üzere toplam 527 hasta, Covid-19 servislerinde tedavi görüyor.

1 HAFTADA 24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİKoronavirüsün ortaya çıktığı geçen yılın Mart ayından bu yana Eskişehir'de, 539 bin 409 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 72 bin 546 kişinin sonucu pozitif çıktı, 64 bin 661 kişi ise koronavirüsü atlatarak iyileşti. Koronavirüs nedeniyle 24'ü son 1 haftada 822 kişi, hayatını kaybetti.BÜYÜKERŞEN, SOSYAL MEDYADAN UYARDIEskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de kentteki vaka artışlarının ardından sosyal medyadan uyarılarda bulundu. Son 2 ayda vaka sayılarının 20 kat arttığına dikkat çeken Büyükerşen, "2 aya yakın bir sürede şehrimizde vaka sayıları 20 kat arttı. Yeni alınan tedbirlere hep birlikte uyarak salgını kontrol altına alabiliriz. Eskişehirlilerden ricamdır, maske ve mesafe kuralları başta olmak üzere tüm kurallara uyalım ve lütfen zorunda kalmadıkça evden çıkmayalım" dedi.BİLECİK VE KÜTAHYA'DA DA ARTIŞ VAR

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, nüfusu yaklaşık 220 bin olan Bilecik'te 100 bin kişide vaka oranı 340,62'den 1 haftada 480,53'ye yükseldi. Nüfusu 580 bin olan Kütahya'da ise vaka oranı 190,57 seviyesinden 280,57'ye çıktı.


Eskişehir'de vakalar, 1 haftada 2 katına çıktı
Eskişehir'de vakalar, 1 haftada 2 katına çıktı
Eskişehir'de vakalar, 1 haftada 2 katına çıktı
Eskişehir'de vakalar, 1 haftada 2 katına çıktı
Eskişehir'de vakalar, 1 haftada 2 katına çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

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