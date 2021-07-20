ESKİŞEHİR'DE 'UCUZ BAKLAVA' KUYRUĞU
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ESKİŞEHİR'DE 'UCUZ BAKLAVA' KUYRUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, Kurban Bayramı arifesinde kilo fiyatı 18 ile 30 lira arasında değişen baklava çeşitlerinden almak isteyenler, iş yeri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

ESKİŞEHİR'de, Kurban Bayramı arifesinde kilo fiyatı 18 ile 30 lira arasında değişen baklava çeşitlerinden almak isteyenler, iş yeri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, kilosu 18 ile 30 liradan satılan baklava, yoğun ilgi gördü. Kurban Bayramı arifesinde sabahın erken saatlerinde tatlıcı önüne gelenler, baklava alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Bayramlık baklava alabilmek için saat 05.00'te sıraya giren müşterilerinin olduğunu söyleyen işletme müdürü Cem Aldemir, "Bu kuyruk artık geleneksel hale geldi. Sağ olsun Eskişehirliler yoğun ilgi gösteriyorlar. Biz de ondan çok mutluyuz. Tatlılarımız Şanlıurfa'dan günlük olarak taze geliyor. Zaten işin sırrı burada. Eskişehir'e, tatlıyı taze yedirmeye biz alıştırdık. Fiyatlarımız uygun, bütçeyi sarsmıyor. Herkesin alma sebebi fiyatının uygun ve çok lezzetli olması. Sabah saat 05.00'da gelenler var, dün sabah 09.00'da açtık, en son satışı 08.30'da gelen müşterimize yaptık" diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat sırada beklediğini belirten Ahmet Yılmazdoğan da "Bayramlık baklava almaya geldik. Burada fiyatlar uygun. Kalitesi de güzel. Her bayram böyle kuyruk oluyor. Yaklaşık 2 saattir bekliyorum" dedi.

Fiyatının uygun olmasından dolayı tercih ettiğini dile getiren Metin Kalay da "3 saattir sıradayım. Eskişehir'in en hesaplı ve kaliteli baklavalarından olduğu için de bayramlarda burayı tercih ediyorum" diye konuştu.

ESKİŞEHİR'DE 'UCUZ BAKLAVA' KUYRUĞU
ESKİŞEHİR'DE 'UCUZ BAKLAVA' KUYRUĞU
ESKİŞEHİR'DE 'UCUZ BAKLAVA' KUYRUĞU
ESKİŞEHİR'DE 'UCUZ BAKLAVA' KUYRUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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