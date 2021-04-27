Eskişehir'de kaçak yollarla avlanan 50 kilo salyangoza el konuldu
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Eskişehir'de kaçak yollarla avlanan 50 kilo salyangoza el konuldu

Eskişehir'de kaçak yollarla avlanan 50 kilo salyangoza el konuldu
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde jandarma, kaçak yollarla avlanan 50 kilo salyangoz ele geçirdi.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde jandarma, kaçak yollarla avlanan 50 kilo salyangoz ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri ilçeden geçen Porsuk Çayı çevresinde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Jandarma, araçta yaptığı aramada bulduğu ve kaçak yollarla avlandığı tespit edilen 50 kilo salyangoza Mihalıççık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etmek üzere el koydu.

Araçta yakalanan şüpheliler F.S. ve N.S'ye ise 2 bin 182'şer lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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