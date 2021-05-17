Eskişehir'de bisiklet hırsızlığı şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı
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Eskişehir'de bisiklet hırsızlığı şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de bisiklet hırsızlığı şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de bazı ev ve iş yerlerinin önlerinden 4 bisikletin çalınmasına ilişkin 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de bazı ev ve iş yerlerinin önlerinden 4 bisikletin çalınmasına ilişkin 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıları tespit ederek saklandıkları evlerde gözaltına aldı.

Şüphelilere ait evlerde bulunan bisikletler ise sahiplerine teslim edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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