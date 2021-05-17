Eskişehir'de bisiklet hırsızlığı şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı
Eskişehir'de bazı ev ve iş yerlerinin önlerinden 4 bisikletin çalınmasına ilişkin 5 şüpheli yakalandı.
Eskişehir'de bazı ev ve iş yerlerinin önlerinden 4 bisikletin çalınmasına ilişkin 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıları tespit ederek saklandıkları evlerde gözaltına aldı.
Şüphelilere ait evlerde bulunan bisikletler ise sahiplerine teslim edildi.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar