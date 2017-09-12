Eskişehir'de Anız Yangını Zincirleme Kazaya Neden Oldu

Eskişehir'de çıkan anız yangınının ardından çevreye yayılan duman dolayısıyla düşen görüş mesafesi nedeniyle, 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Ankara karayolunun 45. kilometresindeki Kaymaz mevkisinde yol kenarındaki bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenden anız yangını çıktı.



Yangında ortaya çıkan duman, rüzgarın etkisiyle karayoluna doğru ilerledi. Bu sırada görüş mesafesinin düşmesi sonucu 14 araç çarpıştı. Kazada ilk belirlemeye göre 4 kişinin yaralandığı bildirildi.



Öte yandan kaza nedeniyle trafik, tek şeritten kontrollü veriliyor.