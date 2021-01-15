Eskişehir beyaza büründü
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Eskişehir beyaza büründü

15.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:17
Eskişehir beyaza büründü

ESKİŞEHİR'de kent merkezi, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü.

ESKİŞEHİR'de kent merkezi, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü. 

Eskişehir'de hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye düşerken sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti, kısa sürede beyaza bürüdü. Güne kar yağışıyla uyanan Eskişehirliler, bol bol fotoğraf çekip kar yağışının keyfini çıkardı. Belediye ekipleri ise kaldırımlarda temizlik çalışması yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Esnaflar ise işyerlerinin önlerini temizledi. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düşeceği Eskişehir'de kar yağışı akşam saatlerine kadar aralıklı sürecek. 


Eskişehir beyaza büründü
Eskişehir beyaza büründü
Eskişehir beyaza büründü
Eskişehir beyaza büründü
Eskişehir beyaza büründü
Eskişehir beyaza büründü
Eskişehir beyaza büründü
Eskişehir beyaza büründü
Eskişehir beyaza büründü
Eskişehir beyaza büründü
Eskişehir beyaza büründü
Eskişehir beyaza büründü
Eskişehir beyaza büründü
Eskişehir beyaza büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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