Eski Ulaştırma Bakanı İhsan Pekel vefat etti
Eski Ulaştırma Bakanı İhsan Pekel hayatını kaybetti.
Eski Ulaştırma Bakanı İhsan Pekel hayatını kaybetti.
Pekel'in cenazesi, yarın, Kocatepe Camisinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.
1930'da Çorum'da doğan Pekel, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 16 Eylül 1987 ve 21 Aralık 1987 tarihleri arasında Ulaştırma Bakanlığı yapan Pekel, 21 Mart 1988'de Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilmiş, 1 Kasım 1995 tarihine kadar bu görevi yürütmüştü.
Kaynak: AA
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